استعداداً لنهائيات آسيا.. وفد ليوث الصالات يصل طهران

2019/06/09 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصل وفد منتخب شباب العراق لكرة الصالات، قبل قليل، الى العاصمة الايرانية طهران استعداداً نهائيات آسيا التي ستنطلق منافساتها في مدينة تبريز الايرانية

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