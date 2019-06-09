2019/06/09 | 18:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثمانية اشهر ولم يحسم ملف الحقائب الشاغرة - تقرير: احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _Wo4mBRpFHo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثمانية اشهر ولم يحسم ملف الحقائب الشاغرة - تقرير: احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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