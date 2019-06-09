2019/06/09 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الأحد، بتأهيل مبازل منطقة الغتارة في محافظة الديوانية وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل شبكات الري في محافظات الفرات الأوسط.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والجمعيات الفلاحية قامت بتأهيل مبازل منطقة الغتارة في محافظة الديوانية وكري الانهر لدعم الموسم الزراعي الحالي.وأضاف، إن ذلك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهندسة العسكرية للحشد تؤهل مبازل الديوانية) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهندسة العسكرية للحشد تؤهل مبازل الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).