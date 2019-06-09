رئيس كنيسة السريان الأرثودوكس: تنصيب رئيس جديد لإقليم كوردستان علامة استقرار في هذا الوطن

2019/06/09 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ننسى المساعدة التي قدمها الإقليم

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