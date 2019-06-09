2019/06/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: يس عراق أقدم أبو مراد ، مواطن من اهالي المثنى على تحويل منزله المشيد منذ 90 عاما على تحويله الى موقع تراثي يضم اثار فنية وتأريخية أعادت الاذهان الى الحقب الماضية.دار عتيق ، كل زاوية منه تحمل ذكريات وحكايات جعلت ابو مراد يفكر في تحويل جزء منه الى “متحف” يضم مقتنيات واثارا قديمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير لـ”يس عراق” قصة منزل عمره 90 عاما حوله مالكه الى موقع “تراثي” في المثنى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير لـ”يس عراق” قصة منزل عمره 90 عاما حوله مالكه الى موقع “تراثي” في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).