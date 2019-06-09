عبدالرزاق دحنون - الشَّعرُ ...غزارة في الإنتاج و سوء في التوزيع

2019/06/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون انتبه الكاتب الانكليزي المشهور جورج برنارد شو في أحد الأيام إلى مسألة الصلع أو فقدان الشعر في مقدمة الرأس وغزارته في أماكن أخرى, فقد رُوي عنه جملة مشهورة رداً عن تساؤل الناس لماذا لحيته طويلة وشعر رأسه خفيف قال: إن شعر رأسي يشبه النظام الرأسمالي, غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع.إن الفهم العميق لبيولوجيا الشعر قد يتيح ي......

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