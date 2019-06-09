2019/06/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري في علم الثورة الشيوعية (5)كان ستالين يملأ الفراغ في هيكل الحزب بعد الحرب وباغتياله لم يكن بمقدور عواجيز الحزب أن يملأوا أي فراغ وهو ما استدعى الجيش وهو الطليعة القوية للبورجوازية الوضيعة الروسية المنفلتة من عقالها بغياب ستالين بقيادة المخابرات وممثله في القيادة المارشال جوكوف لأن يضع يده على دست السلطة .لئن كان إبطال إنتخاب الأعضاء الإثني عشر الجدد في المكتب السي......

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