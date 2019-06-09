عبد الحسين سلمان - تُراث ماركس و إنجلز المجلد 48 , الرسائل - 11

2019/06/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_سلمان تُراث ماركس و إنجلز المجلد 48 , الرسائل - 11يحتوي المجلد رقم 48 على 669 صفحة, من الرسائل التي كتبها إنجلز ,والاصدقاء و الزملاء و العائلة ..الخ والصادرة من دار النشر Lawrence and Wishart في لندن , عام 2010.خلال الفترة من يناير / كانون الثاني 1887 الى يوليو / تموز 1890.فهرس المجلد 47 للفترة من يناير / كانون الثاني 1887 الى يوليو / تموز 1890.عام 18871. إنجلز إلى فريدر......

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