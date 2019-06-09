2019/06/09 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد ..



افتتاح خط بري من بغداد الى ارمينيا عبر ايران

لأول مرة في العراق يُفتح خط بري من العاصمة بغداد مروراً

بالجمهورية الاسلامية الايرانية وصولا الى جمهورية ارمينيا, ليعزز

بذالك الجانب السياحي والاقتصادي بين البلدان ...تقرير : ماهر ميرزا

المتحدثون :وزير النقل عبدالله اللعيبيمدير شركة النقل العامة كريم كاظم حسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. افتتاح خط بري من بغداد الى ارمينيا عبر ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. افتتاح خط بري من بغداد الى ارمينيا عبر ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).