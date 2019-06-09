يونايتد يريد غاريث بيل من ريال مدريد

2019/06/09 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يريد انتداب الويلزي غاريث بايل، على سبيل الإعارة من ريال مدريد.ويتضمن العرض حسب صحيفة “الميرور” أن تكون مدة الإعارة عاماً واحداً قابلاً للتمديد لعام ٍ آخر.ولم تذكر الصحيفة الكثير من التفاصيل عن الصفقة المرتقبة، لكنها أشارت إلى أنَّ نادي الشياطين الحمر يحاول إغراء […]

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