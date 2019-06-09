الدفاع المدني : 275 حريقا طال مزارع الحنطة والشعير و40 ألف دونم قد أتلفت

2019/06/09 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن تسجيل أكثر من 275 حريق طال محاصيل ومزارع الحنطة والشعير في عموم العراق بينها 30 حريقا متعمدا، مبينة ان عدد المساحات التالفة جراء الحرائق تصل إلى 40 ألف دونم.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد جودت ثروت لـ/ المعلومة /، ان “فرق الإطفاء أخمدت أكثر من […]

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