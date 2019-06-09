2019/06/09 | 18:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس نينوى يكشف أخر تطورات التحقيق بحادثة العبارة: ستركن على الرفوف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف مجلس محافظة نينوى، الاحد، عن اخر نتائج التحقيق في حادثة غرق عبارة الجزيرة السياحية في نهر دجلة بالم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس نينوى يكشف أخر تطورات التحقيق بحادثة العبارة: ستركن على الرفوف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس نينوى يكشف أخر تطورات التحقيق بحادثة العبارة: ستركن على الرفوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).