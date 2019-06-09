مجلس نينوى يكشف أخر تطورات التحقيق بحادثة العبارة: ستركن على الرفوف

2019/06/09 | 18:52

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بغداد:سومر نيوز

كشف مجلس محافظة نينوى، الاحد، عن اخر نتائج التحقيق في حادثة غرق عبارة الجزيرة السياحية في نهر دجلة بالم...

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