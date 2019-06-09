وفد تجاري ايراني يتوجه الى العراق

2019/06/09 | 18:52

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في جرجان، إن وفدا يضم 30 تاجرا من محافظة كلستان (شمال...

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