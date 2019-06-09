الأمم المتحدة : 5.1 ملايين يمني محتاج للمساعدات ويصعب الوصول إليهم

2019/06/09 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأضاف المكتب أن هؤلاء المحتاجين الذين يصعب الوصول إليهم يعيشون في 75 منطقة يمنية.

وتشكو الأمم المتحدة بشكل متكرر، من صعوبات تواجه فرقها الميدانية، في محاولاتها الوصول إلى بعض المناطق، ووضع عراقيل أمام المساعدات.

ووفق تقارير أممية سابقة، فإن إن حوالي 24 مليون يمني (حوالي 80% من السكان)، باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، في حين يعيش الملايين على حافة المجاعة.

وتقود السعودية ومعها الامارات عدوانا على اليمن منذ اذار 2015 وبدعم امريكي وغربي، راح ضحيته الاف المدنيين اليمنيين من نساء واطفال، وادى الى تشريد وتجويع ملايين الناس نتيجة للحصار الذي يفرضه العدوان السعودي وغارات المستمرة وتدميره البنية التحتية لليمن.

انتهى .



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