توزيع كهرباء الجنوب توضح سبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة

2019/06/09 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ” عدم حصول انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى التعليمي ولمدة عشرة ايام .واوضحت الشركة في بيان ردا على ماتناقلته احدى وسائل الاعلام ” ان مغذي مستشفى الصدر التعليمي غاية ما في الامر انه حصل عارض على الخط الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد نتيجة لأعمال حفريات وقد تمت […]

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