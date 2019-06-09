ميزة خفية في سناب شات للتفوق على فيسبوك

2019/06/09 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تعمل سناب شات على دمج خاصية الأحداث بخدمتها، في محاولة واضحة للتنافس مع وظائف مماثلة تقدمها فيسبوك.

ورصدت هذه الميزة غير المعلنة مبرمجة التطبيقات مانشن ونغ، التي لديها سجل حافل في كشف ميزات الوسائط الاجتماعية الجديدة قبل إعلانها رسميا.ومن غير الواضح حاليًا الطريقة التي ستعمل بها ميزة "حدث سناب شات"، لكن صورة شاشة نشرتها ونغ توضح كيف تبدو واجهتها.فعندما تنشئ حدثًا، يمكنك تخصيص وقت ومكان الحدث، ويتيح قبول الدعوة للمتسلمين الانضمام إلى دردشة جماعية للحدث.ولا توجد أية معلومات بشأن إذا كان يمكن استخدام الميزة لإنشاء أحداث عامة، أو إذا كانت ستدعم الأحداث الخاصة فقط بينك وبين أصدقائك في سناب شات.وتتيح الميزة تعيين مواقع محددة للأحداث، لذلك يبدو أنها ستندمج مع سناب ماب، الذي يظهر لك ما يريده أصدقاؤك استنادا إلى موقعهم.وهذه الميزة في مرحلة مبكرة من التطوير، لذلك من المستحيل معرفة بالضبط ما خططت له سناب شات.انتهى

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