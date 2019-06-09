الجوية والشرطة يمثلان العراق في بطولة الأندية العربية

2019/06/09 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافقت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، على المشاركة في بطولة كأس العرب للاندية الابطال خلال النسخة المقبلة.

وتلقى نادي القوة الجوية خطاباً رسمياً من الاتحاد العربي لكرة القدم، بخصوص المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الاندية العربية والتي تحمل اسم {كأس محمد السادس للاندية الابطال}.وستسحب قرعة الدور الـ 32، بالثالث والعشرون من الشهر المقبل، على ان تلعب مباريات الدور ذاته بالعشرون من شهر آب المقبل وبنظام الذهاب والاياب.



وسيمثل العراق في النسخة المقبلة، فريق القوة الجوية إلى جانب فريق الشرطة.انتهى

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