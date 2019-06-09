المسابقات تعلن مواعيد الجولة المقبلة من ممتاز الكرة

2019/06/09 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اليوم الاحد، عن مواعيد مباريات الجولة الـ12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال مدير اللجنة شهاب احمد لـ/ المعلومة/ إن “منافسات الجولة الـ12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، حيث يواجه الديوانية ضيفه بغداد على ملعب الديوانية”.واوضح أن […]

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