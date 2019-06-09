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شاهد بالفيديو.. شركة روسية توسع استثماراتها في الاقليم.. وخلاف مستمر بين بغداد واربيل


شاهد بالفيديو.. شركة روسية توسع استثماراتها في الاقليم.. وخلاف مستمر بين بغداد واربيل
2019/06/09 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: McODDJ_AmTo

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