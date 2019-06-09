2019/06/09 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، مصادرة كمية من مادة الكريستال المخدرة وإعتقال المتاجر بها شمالي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بابل: مصادرة كمية من مادة الكريستال المخدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بابل: مصادرة كمية من مادة الكريستال المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).