رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة

2019/06/09 | 19:05

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تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق تريدين شيري دوبسن و ماثيو تولر.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمنياته للسفيرين الجديدين بالنجاح في مهام عملهما، مؤكداً رغبة العراق الجادة بتطوير علاقاته مع بلديهما وبما يخدم المصالح المشتركة.

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