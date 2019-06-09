الإمارات تدعو لمشاركة العرب في أي اتفاق نووي مع إيران

2019/06/09 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق نووي مع إيران.وقال آل نهيان إن الإمارات ترحب بالدور الذي تقوم به ألمانيا وغيرها من الدول في التخفيف من التوتر في المنطقة، مؤكدا أنه بحث […]

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