2019/06/09 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط تاجر مخدرات متلبسا بالجرم المشهود في محافظة الأنبار، مبينة أن 189 حبة مخدرة كانت بحوزته.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضبط أحد تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 189 حبة مخدرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن ضبط تاجر مخدرات متلبسا بجرمه في الأنبار وكالة خطوة برس.

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