كردستان تستعد لحدثٍ بارزٍ .. هذه الشخصيات التي ستحضر المراسيم!

2019/06/09 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص _الحل العراق تستعد مدينة أربيل لإقامة احتفالية كبيرة تقام على قاعة سعد عبد الله، يوم غداً الإثنين، وتجرى مراسيم تنصيب #نيجرفان_بارزاني رئيساً جديداً لإقليم كردستان بعد أن صوت عليه […]

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