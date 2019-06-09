القبض على داعشي بمدخل محافظة ذي قار الغربي

2019/06/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار ، اليوم الاحد، القبض على متهم بالانتماء لعصابات داعش الارهابية بمدخل المحافظة الغربي.

وذكر بيان لشرطة ذي قار

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