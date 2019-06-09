انطلاق فعاليات مهرجان السفير الثقافي التاسع في مسجد الكوفة

2019/06/09 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلنت امانة مسجد الكوفة المعظم، اليوم الاحد، عن انطلاق فعاليات مهرجان السفير الثقافي التاسع على قاعة مصلى السفير مسلم بن عقيل (عليه السلام)

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