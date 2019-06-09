الأمم المتحدة تحذر بشأن المناطق المحررة: “جحيم تحت الأنقاض”

2019/06/09 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت دائرة الأمم

المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، الأحد، أن 70 % من العبوات الناسفة والمخلفات

الحربية غير المنفلقة ما تزال تحت الأنقاض.

وقالت الدائرة

في بيان تلقى “ناس” نسخة منه إن “ذلك يصعّب العودة الآمنة والكريمة للنازحين

إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضافت، انه “بعد

مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت

سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة (الألغام والقنابل غير المنفلقة) إحدى أكبر المثبطات

الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة”.

فيما نقل بيان

دائرة الامم المتحدة عن بير لودهامر، المدير الأقدم لبرنامج العراق في الدائرة قوله:

“لا تزال المخاطر المتفجرة لها تأثير سلبي على المجتمعات المتضررة في العراق”.

وأضاف: “مهمتنا

الأساسية هي تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم.



ولا يمكننا فعل ذلك

بينما لا يزال هناك ما يقدر بنحو 70 بالمائة من المخاطر المتفجرة تحت الأنقاض”.

ووفقا لاحصائيات

وزارة الهجرة والمهجرين نشرت في وقت سابق، فان مامجموعه 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح

من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو/حزيران 2014 التي سيطر فيها “داعش” على

مساحات كبيرة من البلاد، عاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.

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