البرلمان يُوضّح أسباب إنهاء تكليف أعضاء “مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات”

2019/06/09 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أنهت لجنة الثقافة والإعلام

النيابية، الأحد، صيغة قرار تكليف أعضاء مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات.

وأكدت رئيس اللجنة السيدة سميعة الغلاب، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه أن “اللجنة اعدت صيغة قرار برلماني لانهاء

تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات ورفع الى هيئة الرئاسة الموقرة

وتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة 23 ليوم الخميس المقبل للتصويت عليه من قبل

اعضاء مجلس النواب”.

وأوضحت الغلاب أن”هذا الإجراء جاء بسبب انتهاء مدة

تكليفهم القانونية، وأيضاً توافقاً بما جاء بقرار الموازنة بانهاء جميع المناصب

(بالوكالة)”، مشيرة إلى أن “اللجنة ماضية بتشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات

الذي قُرئ القراءة الاولى في مجلس النواب”.

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