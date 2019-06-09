ترامب يتوعد وسائل إعلام: سوف نرد

2019/06/09 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

توعد الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن إدارة

الأميركية والبيت الأبيض.

وكتب ترامب في

صفحته على تويتر: ” أعلم أنه ليس تصرفا “رئاسيا” الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو

الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني

أو عن الإدارة الأميركية”.

وتابع بقوله:”

المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة.



لذلك سوف نرد”.

وكان ترامب أعلن،

في الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أنه لم ينعت زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة سا****

ميغان ماركل “الكريهة” بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وغرد ترامب عبر

صفحته على موقع “تويتر” قائلا “لم أصف ميغان ماركل أبدًا بأنها “كريهة”، وأنها فعلة

وسائل الإعلام الكاذبة… هل سوف تقوم “سي إن إن” ونيويورك تايمز وغيرها بتقديم الاعتذار؟

أشك بذلك!”.

وفي وقت سابق،

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى أن ترامب وصف ميغان

ماركل بأنها “كريهة” بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وكانت الممثلة

الأمريكية ميغان ماركل، تنتقد بشدة ترامب، قبل زواجها من الأمير هاري.

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