2019/06/09 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OzYkBqtPYBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي احد أزقة قطاع 32 بمدينة الصدر يطلقون مبادرة لتزيين واجهة منازلهم - تقرير: علاء الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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