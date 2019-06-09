2019/06/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي, الأحد, نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر دون اي خرق امني في عموم المحافظة.وقال الموسوي في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ان “قطعات الحشد الشعبي تمكنت من توفير الأمن للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر في محافظة ديالى وبدون أي خرق امني “, مؤكدا ”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات الحشد في ديالى يؤكد نجاح خطة العيد الأمنية دون تسجيل أي خرق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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