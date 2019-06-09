2019/06/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. نادي الشرطة يوافق رسمياً على المشاركة في بطولة الاندية العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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