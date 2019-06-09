2019/06/09 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العصيان المدني الشامل يشل السودان ..



(صور + فيديو)

بدت شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، شبه مهجورة، اليوم الأحد،

بعدما استجاب المواطنون لدعوة المعارضة للعصيان المدني للضغط على

المجلس العسكري الانتقالي.

وأغلقت الكثير من المتاجر والمؤسسات مع بدء العصيان، الذي أثر أيضا

على العمل بالدوائر الحكومية والمؤسسات المالية وهيئة الطيران

المدني.وأفادت تقارير بوقوع مصادمات بين محتجين وقوات من الأمن في بعض

المناطق.وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعد أيام على قتل عشرات المحتجين

خلال فض قوات الأمن لاعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش.

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