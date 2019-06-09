2019/06/09 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بركلات الترجيح..



إنكلترا تحصد الثالث اوروبيا ببطولة الامم

الاحد

09

حزيران

2019 :

06:52 pm

32

انجلترا تحصد المركز الثالث في بطولة دوري الامم الاروبية على حساب

سويسرا بضربات الجزاء الترجيحية

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بركلات الترجيح.. إنكلترا تحصد الثالث اوروبيا ببطولة الامم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بركلات الترجيح.. إنكلترا تحصد الثالث اوروبيا ببطولة الامم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).