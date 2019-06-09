الأمم المتحدة: المتفجرات غير المنفلقة بالعراق تعيق عودة النازحين

2019/06/09 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، الأحد، أن 70 بالمئة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفلقة ما تزال تحت الأنق...

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