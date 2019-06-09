عبد الرحمن البيطار - عن الموقف البريطاني من قرار التقسيم وتفاصيل اجتماع توفيق ابو الهدى مع إيرنست بيڤن في شباط من العام ١٩٤٨ – الحلقة الرّابعة

2019/06/09 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_البيطار الحلقة الرّابعة :محاولة تَبَيُّن مَعالِم الموقف البريطاني من قرار التقسيم في سياق قراءة تفاصيل الموقف الأمريكي من قرار التقسيم رقم ١-;-٨-;-١-;- الصادر عن الجمعية العامة للأُمم المتحدة في ٢-;-٩-;- تشرين الثاني ١-;-٩-;-٤-;-٧-;--مقدمة:في الحلقة الثالثة، بَيَّنتُ كيف أن السلوك الرسمي لإدارة الإنتداب البريطاني على فلسطين فيما يتعلق بالعمل على توفير شروط تطبيق ......

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