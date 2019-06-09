الفرفار العياشي - الحق : مقاربة فلسفية

2019/06/09 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي يعتبر الحق من المفاهيم المتداولة بشكل مكثف نظرا لتعدد دلالاته وتنوعها ، باعتباره المفهوم الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، تطوره رافق تطور الحياة الإنسانية ، ويمكن معالجة هذا المفهوم في إطار سياق معرفي أخلاقي وقانوني.المحور الأول : من الدلالات الإشكالية : 1-1 الدلالة الاجتماعية :ينضاف إلى الغنى والتنوع الدلالي لكلمة الحق غنى جديدا، والمتجلي في التمثل الاجتماعي حيث يتم تداول هذا اللفظ بمعن......

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