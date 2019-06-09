ركلات الترجيح تهدي إنجلترا برونزية دوري أمم أوروبا

2019/06/09 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بتغلبه بركلات الترجيح 6-5 على المنتخب السويسري، اثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ستاد دومافونسو هنريكيز في البرتغال.وقدم المنتخب الإنجليزي مباراة قوية، وكان الأفضل في أغلب أوقات المباراة، وحرمه إطار المرمى من التقدم بالنتيجة 3 مرات.سجل لإنجلترا كل من ماجواير وباركلي وسانشو وسترلينج وبيكفورد وداير، أما سويسرا فسجل لها زوبير وتشاكا وأكانجي ومبابو وشار، وأهدر له البديل جوسيب درميتش.

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