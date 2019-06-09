الزارعة النيابية تشكل لجنة لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنطة

2019/06/09 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت لجنة الزراعة النيابية، الأحد، عن تشكيلها لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول محاصيل الحنطة والشعير في عموم البلاد ، فيما اكدت ان اغلب الحرائق متعمدة وتقف وراءها جهات تخريبية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة الزراعة ووزارة الزراعة شكلتا لجنة مشتركة […]

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