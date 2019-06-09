لليوم الثاني.. البصرة ثالث أحر مدينة في العالم

2019/06/09 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حافظت مدينة البصرة جنوبي العراق، على ترتيبها كثالث مدينة بالأحر بين مدن العالم.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان "مدينة البصرة تحتل المركز الثالث بأعلى حرارة عالمية مسجلة ظهر اليوم الاحد في الظل وبلغت 49.4 مئوية بعد منطقة مطربة الصحراوية الغير مأهولة ومنطقة يعقوب أباد التي تقع في الباكستان ويبلغ تعداد سكانها 200 الف نسمة".وكانت منطقة حي الحسين في محافظة البصرة سجلت أمس السبت المرتبة الثالثة بين المدن الأعلى حرارة بدرجة حرارة 49 مْ، بعد منطقتي {مطربة} في الكويت 50 مْ، و{يعقوبأياد} في الباكستان بذات الدرجة.انتهى

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