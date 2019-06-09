بالصور.. إنتحار شابة من اعلى جسر في عمان

2019/06/09 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أقدمت شابة على الانتحار، اليوم الأحد، بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد فشل الشرطة في ثنيها عن قرارها.

وفي تفاصيل الحادثة، تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بمحاولة فتاة في العشرينات من العمر، الانتحار من أعلى جسر عبدون.وقال شهود عيان، إن" الشابة صعدت قبل ساعات من انتحارها أعلى جسر عبدون، وكانت الشرطة تحاول إقناعها بالعدول عن قرارها، لكن الفتاة نفذت مخططها".وذكر موقع "المقر" الإلكتروني الأردني، أنه تم التحفظ على الجثة وتحويلها إلى الطب الشرعي، فيما بدأت إجراءات التحقيق.انتهى

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