“بالوثيقة” ديون متراكمة بذمة شبكة الاعلام العراقي لصالح المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

2019/06/09 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حصلت “يس عراق” على وثيقة تظهر مخاطبة شبكة الاعلام العراقي لتسديد الديون المتراكمة بذمتها لصالح المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، مهددة بايقاف كامل خدمات الشبكة اذا لم يتم سداد الديون يوم 10 من حزيران الحالي.

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