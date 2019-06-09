مجلس نينوى: حرائق مزارع سنجار مستمرة لليوم الثالث ونصف آليات الإطفاء عاطلة

2019/06/09 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الأحد، استمرار الحرائق بمزارع سنجار للحنطة لليوم الثالث على التوالي وتوسعها، مبينا ان عدد آليات الدفاع المدني 50 فقط نصفها عاطلة.وقال عضو المجلس خلف الحديدي لـ/المعلومة/ إن “عددا من الحرائق طالت مزارع الحنطة في سنجار وبرطلة ومناطق أخرى”.وأضاف أن “فرق الدفاع المدني لم تتمكن من إخماد […]

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