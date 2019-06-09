العبودي: مثل هذا اليوم بدأ المخاض للمولود الجديد الذي غير المشهد برمته لصالح العراق

2019/06/09 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال المتحدث الرسمي باسم “عصائب أهل الحق”،النائب نعيم العبودي،ان ١٠/٤/٢٠١٤، لم تكن انتكاسة بل الكشف عن الارادة الصلبة للعراقيين.وقال العبودي في تغريدة على موقع “تويتر”،ان”٢٠١٤/٤/١٠، لم تكن انتكاسة بل الكشف عن الارادة الصلبة للعراقيين واعادة المواقف التاريخية للنجف الاشرف من الشيرازي والحبوبي ومروراً بالشهيدين الصدرين الى السيدالسيستاني”.وأضاف ان”في مثل هذا اليوم بدأ المخاض للمولود الجديد ...

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