وزير خارجية قطر: نسعى لإنهاء التصعيد بين واشنطن وطهران

2019/06/09 | 19:37

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، عن محادثات تجريها الدوحة مع إيران والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء التصعيد بينهما.

بغداد اليوم - ديالى

حذرت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاحد، (9 حزيران 2019)، من ما اسمتها بالـ"الطبخة" لاثارة الاوضاع الداخلية في المحافظة، فيما اشارت الى أن اتهام الحشد الشعبي بارتكاب اعمال عنف، تعد اولى مؤشراتها.

وقال رئيس ا

بغداد اليوم _ متابعة

وصف وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الهجوم، الذي استهدف أربع ناقلات نفط في بحر عمان قبالة سواحل الفجيرة، الشهر الماضي، بأنه اعتداء على سلامة الملاحة الدولية، ويرفع التوتر في المنطقة.

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بغداد اليوم - بغداد

وصف قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، اليوم الأحد، محافظ كركوك، راكان الجبوري أنه "عنصري شوفيني"، فيما طالب بعودة قوات البيشمركةالى المحافظة.

وقال غازي كاكائي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إ

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