70% من الذخائر غير المنفجرة في العراق ما تزال تحت الأنقاض

2019/06/09 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجرة لاتزال تحت الأنقاض.وقالت الدائرة في بيان، إن ذلك “يصعب العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأضافت في البيان أنه “بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات […]

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