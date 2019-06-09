2019/06/09 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. البصرة ثالثا بأعلى درجات الحرارة في العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. البصرة ثالثا بأعلى درجات الحرارة في العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. البصرة ثالثا بأعلى درجات الحرارة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).