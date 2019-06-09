2019/06/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجريت قرعة غرب اسيا للناشئين لكرة القدم، اليوم الاحد، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال شهر تموز بمشاركة 9 منتخبات.وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ9 إلى 3 مجموعات جاءت كالتالي:المجموعة الأولى: لبنان والبحرين وسوريا.المجموعة الثانية: الأردن وفلسطين وعمان.المجموعة الثالثة: العراق السعودية والكويت.وينص نظام البطولة على خوض أصحاب المراكز الأولى الدور الثاني لتحديد البطل والوصيف وصاحب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في مجموعة نارية بقرعة غرب آسيا للناشئين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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