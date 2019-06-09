إنجلترا تحصد برونزية دوري أمم أوروبا

2019/06/09 | 19:44

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احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بتغلبه بركلات الترجيح 6-5 على المنتخب السويسري، إثر انتهاء الزمنين

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