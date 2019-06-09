اعتقال تجار مخدرات بالسليمانية بحوزتهم 7 ملايين مادة

2019/06/09 | 19:56

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال اربعة من تجار المواد المخدرة ...

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